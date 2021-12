Juhtkiri | Väsitav aasta 

Kuid seda arvestades on tõsiasi, et edasise elu korraldamisel peab valitsus lähtuma nii praeguse vaktsineerituse tasemest kui ka väljavaatest, et see ka järgmisel aastal ei parane. Rahvas on niigi väsinud piirangutest ning väljavaade, et nii järgmisel aastal kui edaspidigi oleks rohkem kui kolmandik koroonapassita elanikest suurest osast sotsiaalselt aktiivsest elust piirangutega ära lõigatud pole lihtsalt jätkusuutlik. Kui koroona on tulnud, et jääda, siis valitsuse ülesanne on meeleavalduste survetagi leida tasakaal, kuidas kogu ühiskond toimimas hoida.