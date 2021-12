Maksu- ja tolliameti töötajad avastasid 80 000 salasigaretti 

MTA tolliosakonna välispiiri valdkonnajuhi Ants Kutti sõnul püüavad salakaubavedajad ära kasutada kiiret perioodi, lootes, et pühade ajal on toll piiril hõivatud. „Me teame salakaubavedajate võtteid, mistõttu kontrollime aktiivselt kaubaronge ning seda eriti pühade ajal. Tolli töö on kaitsta Eesti ja Euroopa Liidu majandust ja ühiskonda ning me teeme seda aasta läbi, ööpäevaringselt.“