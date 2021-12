SÜÜDI! Epsteini heaks noori tüdrukuid kupeldanud Ghislaine Maxwellile kohus armu ei andnud 

New Yorgi 12 liikmega vandekohus tegi otsuse pärast viis päeva kestnud arutelusid. Viie süüdistuse kinnitamine tähendab seda, et 60aastane Maxwell veedab ilmselt kogu ülejäänud elu trellide taga – karistust siiski veel määratud pole. Süüalune ise ei näidanud kohtusaalis erilisi emotsioone, vahendab BBC.

Vahetult pärast kohtuotsuse teatavakstegemist kuulutas Maxwelli juriidiline meeskond, et nad juba tegelevad edasikaebamisega. „Usume kindlalt Ghislaine'i süütusesse,“ märkis naise advokaat Bobbi Sternheim meediale. Seevastu olid tema vastu tunnistanud naised otsusega rahul. „Tunnen suurt kergendust ja tänulikkust, et vandekohus tunnistas tema koletusliku käitumise mustrit,“ sõnas üks ohvritest Annie Farmer. Ta avaldas lootust, et kohtuotsus lohutab kõiki asjaosalisi ja näitab, et keegi pole seadusest kõrgemal. USA föderaalprokurör Damian Williams tervitas samuti kohtuotsust ja tunnustas enda eest välja astunud ohvrite vaprust.