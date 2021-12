Patendivolinikke halvustanud EASi töötaja vabandas  

Näiteks tõi Patendivolinike Koja esimees Almar Sehver ülevaate oktoobris Estonian Business Angels Networki üritusel olnud ettekandest, kus esineja kirjeldas n-ö väärtusetuid patente, millele on tema sõnul raisatud 20 000, 30 000 või kuni 50 000 eurot. Selle asemel oleks võinud sama raha panustada millessegi muusse. Seejärel tutvustanud esineja EASi osutatavaid teenuseid, mille raames tehakse väidetavalt kindlaks, kas kliendil on patenditav leiutis ning kontrollitakse, ega klient ei riku enda tehnoloogia kasutamisega kolmandate isikute varasemaid õigusi. Pärast Patendivolinike Koja pöördumist EASi poole on probleem saanud lahenduse. EASi kommunikatsioonispetsialisti Mattias Kaivi sõnul oli tegemist möödarääkimisega. „EASi töötaja on vabandust palunud, et tema ettekandest võis jääda mulje, nagu oleks halvustatud patendivolinikke. See ei olnud ettekande sisu ega eesmärk. EAS arvestab tagasisidega ning plaan on muuta koostöö EASi ja Patendivolike Koja vahel veelgi tihedamaks ja konstruktiivsemaks,“ selgitas Kaiv. Tema sõnul on Patendivolinike Koda ja tema liikmed EASi jaoks olulised koostööpartnerid nii Eesti innovatsioonisüsteemi arendamisel, ettevõtete intellektuaalse kapitali kasvatamisel kui ka konkreetsete intellektuaalomandi objektide kaitse organiseerimisel. „EASi intellektuaalomandi strateegilised nõustamisteenused on mõeldud patendivolinike pakutavaid teenuseid täiendama, mitte nendega konkureerima. Ettevõtted, keda EAS intellektuaalomandi valdkonnas konsulteerib, suunatakse alati konkreetsete kaitsetoimingute tegemiseks või nõustamise saamiseks patendivoliniku kutse esindaja poole. Ettevõtete ja patendivolinike tagasiside on teadaolevalt olnud täielikult positiivne,“ rääkis Kaiv.