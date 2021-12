Mart Soidro | Tarkuseterad uueks aastaks 

Ennustamisest olen targu hoidunud. Välja arvatud 2015. aastal „meie Maas“, kus julgesin ennustada, et seitset kohta riigikogus omav EKRE on tulnud selleks, et jääda ning järgmises parlamendis on nende päralt 12-15 kohta. Aga nagu me teame, on nüüd nende ridades Toompeal 19 vaprat võitlejat ning praegust situatsiooni arvestades poleks mingi ime, kui nad võidaksid järgmised parlamendivalimised. Aga stopp! Ei taha teist korda astuda libedale teele, eriti veel EKRE küsimuses. Kui inimene ennustada ei oska, on targem toetuda autoriteetsetele allikatele. Sain emalt jõuludeks „1001 vanasõna igaks elujuhtumiks. Tarku mõtteid ja asjalikke nõuandeid kogu maailmast“ (2001, tõlkinud Juhan Habicht).