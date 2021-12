Juhtkiri | Mürgita, mürgita ja siis väeta 

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja (EPKK) tellimusel tehtud „Toidukooli“ videotest selgub, et taimekaitsevahendid on nagu ravimid, ilma milleta jääksid taimed haigeks, ja seegi, et liha söömata pole võimalik elada.

Päriselu pole aga nii mustvalge, nagu võib demagoogiat ja kohati ka valeväiteid sisaldavaid videoid vaadates arvata. Ja kui taimed vajavad haiguste puhul ravi, ei tähenda see seda, et neid peaks ennetavalt taimekaitsevahenditega pritsima. Maailmas on alati leidunud taimetoitlasi, kes on elanud täisväärtuslikku elu liha söömata. Nii näiteks on läbi ajaloo Aasia riikide toidulaud olnud märksa lihavaesem kui eestlase menüü.

Miks siis levitatakse riigi raha eest sellist kohati kahtlase väärusega infot? Põllumajanduskemikaalide maailmaturu maht on tänavu umbes 250 miljardit dollarit. Aastaks 2025 oodatakse aga selle kasvu 300 miljardile dollarile. Eestis toodetakse põllumajanduskemikaale vähe ning enamik neist ostetakse sisse. Ilmselgelt ollakse sellest huvitatud, et põllumajanduskeemiat kasutataks veelgi rohkem. Puhas tulu ju.

Ja siis veel oht, et kõigepealt tuleb põldu mürgitada nii, et seal ei kasvaks ükski lible ja kasutada seejärel teisi kemikaale, et soovitu ikka võrsuks. Samas on olemas sellisedki vahendid, mille mõistlikus koguses kasutamine on igati õigustatud. Pildi muudab veelgi segasemaks mahepõllundus, kus välditakse keemiatehases toodetut täielikult. Seejuures ollakse õigete võtete puhul vägagi edukad.