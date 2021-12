Tallinn-Tartu maanteel sai kahes avariis vigastada kaks inimest

Kell 18.07 teatati, et Järva maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt 78 km oli kokkupõrge esialgse info kohaselt kahe auto vahel. Hetkel on teada, et vigastada sai ühes autos olnud 50-aastane mees. Liiklus on sündmuskohal häiritud.