Ailen Põld | Nüüd või mitte kunagi 

Usun, et väga paljud tunnetavad, et nii eelmine kui ka käesolev aasta on olnud täis ootamatusi ja uusi pöördeid. Alustades kaugõppest ja kodukontorist ning lõpetades koondamiste ja pankrottide lainega. Samal ajal on meeletus tempos arenenud kõikvõimalike online-teenuste ja toodete osakaal ning kogu e-kaubandus tervikuna. Kui tänaseks sinu toodet või teenust veel online'is pole, siis kas sa oled üldse olemas?