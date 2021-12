Riigikogus on igav? Aivar Sõerd: „Aja defitsiit on päris suur probleem.“

TEGELEB HUVITAVATE TEEMADEGA: Riigikogu liige Aivar Sõerd ütleb, et kuna ta tegeleb teda huvitavate teemadega, siis temal Toompeal igav ei ole. Foto: Robin Roots

„Kuidas seda nüüd otse ja ausalt öelda? Iga inimene peab oma väljundi riigikogus ise leidma, ega kandikul seda ette ei tooda. Minul igav ei ole, päris piisavalt on tegemist,“ ütleb riigikogu liige Marek Jürgenson, kes on sel aastal osalenud kõikidel parlamendi istungitel, kuigi üks tema kolleegidest, Marek Repinski teatas ajakirjandusele täie vastutustundega, et tal on Toompeal igav.