Spordiklubid pahased: ühispöördumisele allakirjutanud klubidest sai vastuse ainult üks 

KAKS VIIENDIKKU PUBLIKUST UKSE TAGA: Spordiklubid peavad külastajatelt nõudma koroonapassi ja seepärast tohi seaduskuulekad klubid 40 protsenti Eesti elanikest sisse lasta. Foto: Hannes Dreimanis

„Vastuse koostamine võtab aega 42 päeva ja see saadetakse päev enne jõule kultuuriministeeriumist ainult My Fitnessile, kuigi esmane kiri oli saadetud terve sektori poolt. Vastusest loen välja, et My Fitness oli aastal 2019 väga tubli, pange samamoodi edasi, aitäh teile, et olete hea taristu teinud,“ selgitab spordiklubi My Fitness juhatuse esimees Erkki Torn, miks vahetult pärast pühi laekus peaministrile spordiklubidelt emotsionaalne murekiri.