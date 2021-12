Spordiklubid on pahased: ühispöördumisele alla kirjutanud klubidest sai vastuse ainult üks!

„Vastuse koostamine võtab aega 42 päeva ja see saadetakse päev enne jõule kultuuriministeeriumist ainult MyFitnessile, kuigi esmane kiri oli saadetud terve sektori poolt. Vastusest loen välja, et MyFitness oli aastal 2019 väga tubli, pange samamoodi edasi, aitäh teile, et olete hea taristu teinud,“ selgitab spordiklubi MyFitness juhatuse esimees Erkki Torn, miks vahetult pärast pühi laekus peaministrile spordiklubidelt emotsionaalne murekiri.