Mis sündmusi universum 2022. aastal pakub? Maailmalõppu veel ette näha ei ole 

Tõrva astronoomiaklubi eesmärk on teaduse populariseerimine. „Inimesed võiksid rohkem mõelda, millise universumi osa nad õigupoolest on. Igav ja isegi labane on veeta elu lilli kastes, poes ja pangas käies. Tahaksin elada maailmas, kus mõeldakse rohkem suurte asjade peale,“ märgib Taavi. „Lisaks on lootus, et teaduse populariseerimine immuniseerib mingil määral inimesi ebateaduste, ebauskude ja näiteks religiooni vastu, mis madaldavad minu arvates inimeseks olemise imet selles keerulises ja imelises universumis.“