GALERII | Sajad inimesed kogunesid kiriku juurde toiduabi järjekorda: „Kuidas sa elad, kui pead maksma üüri, elektri ja muud maksud?“ 

Ülo on pensionär. Varsti saab 70 täis. Ta on üks paljudest, kes on kolmapäeva keskpäeval tulnud Tallinna vanalinna Oleviste kirikusse, et toiduabi saada. „Kõik on läinud kallimaks ja inimesed on vähese raha peal. Eesti keskmine, millest räägitakse. Kes saavad 1500 eurot kätte. Aga kõik ei saa, suurem osa mitte. Enamik saab alla selle. Isegi alla viiesaja euro saadakse,“ lausub Ülo, kes tõstatab küsimuse: kuidas niimoodi ära elada?