VIDEO | Terviseamet: oleme soovitanud aastavahetuse peod edasi lükata

Terviseameti hädaolukorra juhi kohusetäitja Ragnar Vaiknemetsa sõnul on võrreldes teiste riikidega Eestis elu olnud küllaltki tavapärane. Ta tõdes, et koroonaviirus on tervishoiutöötajaid kõvasti proovile pannud. „Täname neid, kelle tõttu oleme vastu pidanud.“

Omikronist rääkides tuletas Vaiknemets meelde, kui kaua oleme selles kriisis olnud ehk 700 päeva. Mida omikroni neljas laine tähendab, on veel lahtine ning teadlased alles hindavad andmeid. „Kindlalt saame väita, et see tüvi levib oluliselt kiiremini ja murrab läbi vaktsiinikaitsest, aga on teada, et kolmas vaktsiinidoos on tõhus,“ ütles Vaiknemets ja lisas, et muretseb eakate pärast, kes ei ole ühtegi süsti saanud.

Terviseameti esindaja soovitas aastavahetust veeta väiksemas inimeste ringis.

Nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp rääkis, et koroonaviiruse leviku riskitase on kõrge. „Seniseid trende arvestades oleme uue aasta alguses keskmise hospitaliseeritute arvu poolest kõrgel ehk oranžil tasemel ja nakatunute arvu poolest väga kõrgel ehk punasel tasemel.“

Kõikide omikrontüvega nakatunute puhul on 90 protsendil tegemist siseriikliku nakatumisega ning 51 protsenti omikrontüvega nakatunutest on seotud Tartumaa kolletega ning 35 protsenti juhtudest on Harjumaalt.

Ka Sepp soovitas uut aastat vastu võtta väiksemas ringis ning enne üritustele minnes tuleks teha kiirtest.