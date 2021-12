Tallinna kaheksa koroonaennetuspunkti töötavad aasta lõpuni 

„Tallinna koroonaennetuspunktides on võimalik saada tõhustusdoos veel enne aasta lõppu. Kaitsesüstima saab tulla eelregistreerimata ning eakale pereliikmele saab kutsuda vaktsineerimisbrigaadi koju,“ ütles Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik. „Nakatumise trend on tõusuteel ja valmis tuleb olla järgmiseks puhanguks uuel aastal. Seepärast oleks igati mõistlik end vaktsineerida ja teha esimesel võimalusel ka tõhustusdoos, kuna see annab oluliselt parema kaitse raske haiguse eest.“