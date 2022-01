„PUUDUTA MIND“ 219. SAADE | Miks on noorte enesetapud tabuteema? Ka vanemad on stressis. Kuidas neid maha rahustada?

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Terapeut Dali Getter Karati ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külalisteks on mentor ja terapeut Kristi Jõeorg ning laste joogaõpetaja Lilian Promet. Kuigi sooviksime uut aastat alustada helgemate toonidega, tuleb siiski tunnistada, et laste ja noorte halvenev vaimne tervis on teema, mis paljudel südamel. Miks on noorte enesetapud tabuteema? Ka vanemad on stressis, kuidas neid maha rahustada? Kuidas hoida teismelise elurõõmu elus?

Vaata videot!