Millega arvestada talvejope ostmisel? 

Selles, et talvejoped on külmal ajal üks olulisemaid rõivaid, ei kahtle vist keegi. Naiste joped sobivad igapäevaseks kandmiseks, kuid ka vabaajarõivaste või isegi ametlikuma kostüümi juurde. Need on muutumas järjest universaalsemaks ja stiilsemaks, kaotamata aktuaalsust mitmel hooajal järjest. See ost on nii mõnigi kord soliidsem investeering, mistõttu on ka kriteeriume, millele valikul tähelepanu pöörata, palju. Kuid mida on sellise rõiva valimisel kõige olulisem arvesse võtta?