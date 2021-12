TOP 10 | Kuula reisi-podcast'i „Järgmine peatus“ selle aasta kõige popimaid saateid! 

Aasta kõige kuulatum saade läks eetrisse 24. novembril, mil Hiie-Liin Tamm jutustas oma ajast Sansibaril. Kuna möödunud aasta lõpul oli koroonarindel äärmiselt segane aeg, ei julgenud Hiie-Liin õieti kellelegi öelda, et Tansaaniasse suundub. Sansibari saarel kohapeal viibides tundus olemine aga sedavõrd mõnus, et reisi sai aina pikendatud… kuni viis kuud oli täis. Samas tunnistab saatekülaline, et reisis sellele paradiisisaarele just põhjusel, et enamik maailmast oli kinni – Sansibar aga tervitas turiste. Hiie-Liin räägib veel saates kaugtöö tegemisest, peamistest kuluartiklitest, islami osatähtsusest Sansibaril (ja kuidas see tema elu mõjutas), valgete (jõukate) turistide ja kohalike segapaaridest, kuhu tasub turistil Sansibaril suunduda ja palju muudki. Kuula saadet SIIT!