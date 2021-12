„JÄRGMINE PEATUS“ | Kirglik hääletaja: üks juht küsis meilt, kas on okei, et ta tõmbab sõidu ajal marihuaanat 

Indreku arvates on hääletamine elustiil ning ta tõeliselt naudib seda – küll aga on olnud nii mõneski riigis keeruline inimestele selgitada, mis see hääletamine üldse on. Näiteks Indias olid kohalikud väga segaduses, kui Indrek ja tema sõbranna püüdsid tee ääres mõne transpordivahendi peale saada. Muidu peab Indrek Indiat aga üsna ohutuks kohaks, kus hääletada – kõige suurem oht oleks ilmselt hoopis liiklusõnnetusse sattuda. India kummalistest juhtumistest rääkides ei saa märkimata jätta seda, kuidas ühes külakeses katsetati Indreku sõbrannat kohalikule abikaasaks sokutada…