Juhtkiri | Saksa täpsusega Vene lollus 

Liiga hilja ja liiga segane. Omavalitsusjuhid saavad aru, et tegelikult ei ole elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele ühestki vaatest õnnestunud lahendus. Segadust on palju, kes, kus ja kuidas saab seda taotleda, ja üleriigiline meede peaks olema riigi tasandil lõpuni läbi mõeldud ja täide viidud, et iga omavalitsus ei peaks ise kohapeal leiutama hakkama.