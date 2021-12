Valimised: hääle eest alkoholi pakkunud kohalik poliitik on kohtu ees  

Tõrva vallas Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Indrek Sarapile on esitatud süüdistus paragrahvis, mis käsitleb valimisvabaduse rikkumist. Kohtus süüdimõistmise korral saab selle eest karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Sarapit kahtlustatakse selles, et ta vedas inimesi jaoskonda, palus neil hääletada enda poolt ning andis selle eest „tänutäheks“ alkoholi. Prokuratuur süüdistab Sarapit ka kehalises väärkohtlemises ja lähenemiskeelu rikkumises.

Tõrva vallavolikogus on Sarap oma volitused peatanud.