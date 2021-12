Tasuta uisuplatsi rajaja valla nõudmisest: „Kuidas ma liuvälja lammutama peaksin, seda ma ette kujuta. Võitlen lõpuni.“

Juba kümmekond aastat on igal talvel Kallaste keskväljakule, mis asub vahetult Peipsi järve kaldal, valatud maha liuväli. Kui siiani on kõik selle üle vaid rõõmustanud, et väikelinnas keegi midagi teeb, siis sel aastal käskis Peipsiääre vallavalitsus elanike vabal tahtel ja vabast ajast rajatud liuvälja likvideerida, sest sellel ei ole kasutusluba. Kallaste inimesed leiavad, et tegelik põhjus on hoopis Keskväljakust paarisaja meetri kaugusele endise koolimaja taha valla poolt rajatud uisuväljak.