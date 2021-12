„Ootaks riigilt üht – selgeid, üheseid otsuseid ilma venitamiseta, asjadest rääkimist nii, nagu see on, ilma kohalikke omavalitsusi „tanki“ panemata,“ nendib Saue vallavanem Andres Laisk. „Praegu kavandatud plaani energiatoetuse maksmiseks omavalitsuste kaudu võiks läbikukkunuks tunnistada ja vastava määruse tühistada. Tuleks leida viis, kuidas kompenseerida piirmäärast kõrgemad hinnad nii, et see ei koormaks kohalikke omavalitsusi määral, mis seab ohtu muude sotsiaalteenuste osutamise,“ lisab Pärnu linnavalitsuse kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi.