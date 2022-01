LOOMALOOD 2021 | Lahendamata jäänud müsteeriumid, kohutavad tapatalgud ja elupäästjast kaljukotkas 

Lõppev aasta näitas, et loodus on niivõrd kõikvõimas ja täis üllatusi, et paneb ka kogenumad maainimesed imestama. Aasta tähelepanuväärsemate loomalugude seas on nii tapatalguid, lahendamata müsteeriume kui ka meeltülendavat liigiülest elupäästmist.