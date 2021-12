ÕNNETUS MEREL: luksusjaht uputas Bahama saarte vahel kütust vedanud tankeri 

Veidi enam kui kolme kümnendi eest valminud tanker M/T Tropic Breeze lahkus 24. detsembril Bahama New Providence'i saarelt ning suundus samas saarestikus asuva ja USA kruiisiettevõttele kuuluva Great Stirrup Cay suunas. Tankeri pardal veeti teatavasti vedelgaasi. Olles jõudnud New Providence'ist umbes veerandsada kilomeetrit loodesse, sõitis tankerile sisse Bahama saartel ja Florida rannikuvetes tšartersõite pakkuv luksusjaht Utopia IV.

Kokkupõrge toimus kohaliku aja järgi õhtul kella kümne paiku. Teadaolevalt oli 48 meetri pikkune tanker graafikus, mistõttu oleks pidanud 63meetrise luksusjahi meeskond sellega arvestama. „Kokkupõrke katastroofilise jõu mõjul purunes tankeri ahter, mis põhjustas selle, et alus vajus hinnanguliselt 2000 jala [üle 600 meetri] sügavusele merepõhja,“ teatas kohalik merendusamet. Tankeri pardal viibinud seitse meeskonnaliiget pääsesid vigastusteta – neile tõttas appi läheduses viibinud jaht M/Y Maya, teatab The Maritime Executive.