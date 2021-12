LÕUNA-EESTIS MÖLLAB OMIKRON! Kuidas ära hoida aastavahetuse pidudega kaasnevat koroonaplahvatust? 

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht ütleb, et Lõuna regioonis on domineerivaks muutunud just omikrontüvi. Ta lisab, et selle tüve puhul tekivad sümptomid kiiresti ja isegi põgusas kontaktis võib teisi nakatada. Vähem kui pooleteise nädalaga on Lõuna regioonis sellega nakatunud 970 inimest, sedastab terviseamet 28. detsembri seisuga.