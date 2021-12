Küsimus | Kui keeruline on tehniliselt muuta tulumaksuvaba miinimumi suurust?

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi: „Arenduse keerukus sõltub detailidest. Kas tänases maksuvaba tulu valemis muutub lihtsalt 1-2 numbrit, või muutuvad ka muud reeglid näiteks kellele kohaldub, mis tuludele kohaldub, kas jääb regresseeruv maksuvabatulu või tehakse see muutumatuks jne. Kui muuta ainult valemis olevaid numbreid, siis ei ole tegemist keerulise arendusega. Küll peab arvestama, et muutmist ei vaja ainult 1 valem 1 deklaratsioonil, vaid neid kohti on rakendustes rohkem ning muudatused eeldavad testimist.“