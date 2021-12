Fideelia-Signe Roots | Kas teie teate oma kassi täpset sünnikuupäeva? 

Minu kassi Pontsu sünnipäevaks on märgitud jõululaupäev, aga kuna Pontsu on sündinud tänaval, on tegemist fiktiivse sünniajaga. Kõik mu neli kassi on tänavalt, mistõttu ma ei tea mitte ühegi täpset sünnikuupäeva ega –aastat.