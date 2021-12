HÄKKIMISSKANDAAL: Poola valitsus nuhkis opositsioonitegelaste telefonides? 

Nuhkvara kasutamine on tekitanud viimastel aastatel üha enam kõneainet. Fotol meeleavaldajad Pegasust tootva Iisraeli ettevõtte NSO Groupi kontori ees.

Toronto ülikooli uurimisrühm on leidnud uusi tõendeid, et Poola opositsioonitegelaste nutiseadmed sattusid 2019. aasta valimiskampaania ajal häkkimise ohvriks. Suurim opositsioonierakond vihjab võrdlemisi julgelt võimalusele, et Iisraelis toodetud kurikuulsat Pegasuse nuhkvara kasutas Poola valitsus, mida juhib rahvuskonservatiivne partei Õigus ja Õiglus (PiS).