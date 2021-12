Spordiklubid ootavad riigilt 30 miljoni euro suurust toetust 

Eesti fitness- ja spordiklubide kannatus on katkenud: kogu sektor on nurka surutud, võlgades, oleme sunnitud töötajaid koondama ja spordiklubisid sulgema. Me vajame kohe riigi abi. Minimaalne vajalik toetus kõigile Eesti klubidele kokku on 30 miljonit eurot,“ kirjutavad spordiklubid.