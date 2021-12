KALLIM PUHKUS: kas praamipileti hinnatõus mõjutab saarte turismi? 

TAHAD ÜLE, SIIS MAKSA! 1. veebruarist tõuseb sõiduauto pilet Saaremaa liinil 3,6 euro, Hiiumaa liinil 4,29 euro võrra. Foto: Erki Pärnaku

Saaremaa on teada-tuntud turismiaktratsioon oma maalilise looduse, mitmete veekeskuste ja piiskopilinnuse poolest. Kas aga turistide isu saart külastada jääb väiksemaks, kui veebruarist tõuseb praamipileti hind pea 50% kallimaks? „Igasugune hinnatõus mõjutab loomulikult ka turismi ja saartel on see eriti valus,“ leiab Kuressaare spaapidaja Terje Nepper.