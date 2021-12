Juhtkiri | Kui püha tähendab vägivalda 

Häirekuse statistikast saab teada, et võrreldes 2019. aastaga oli mullu politseiepisoode 9% rohkem. Palju teatati liikumispiirangute rikkumistest ja inimesed viibisid rohkem kodudes, seega oli ka rohkem teateid rahu rikkumisest ja lähisuhtevägivallast. Võib mõelda, et halb. Paljud elavad koos vägivallatsejaga.

Vägivaldsest suhtest lahkumine on raske. Sageli minnakse kordi tagasi. Lubatakse endale, et ma olen nüüd parem, ta lubas ju olla hell, ennast parandada. Tihti ei paista ideaalse elu pealiskihi alt võikad löögid välja. Raske on uskuda, et edukas, seltskonnas viisakas ja imetletud inimene võib kellegi vastu olla vaimselt, veel vähem füüsiliselt vägivaldne. „Te olete koos nii ideaalne paar, proovige ikka oma suhte kallal vaeva näha,“ on soovitus, mis tuleb liiga lihtsalt üle heasoovliku hinge huulte. Tihti mõeldakse, et see on vaid joodikute probleem. Ei ole.

Vägivalla ohvrid peidavad osavalt oma sinikaid ja hingehaavu. Neile vaid lähedased suudavad märgata, kuidas kaaslase ümber käiakse kikivarvul, üritatakse mõista ta soove silmist, hoolitsetakse, et lapsed käitus ideaalselt. Kuid vägivallatseja teeb kõik, et poleks inimesi, kes võiksid ohvri muret märgata. Sõbrad laidetakse maha, perekonnaga kontakte taunitakse. Ja pidev kaaslase selgitamine, et sa ise ju käitusid valesti, ma pidin sind karistama, jätab ajukäärdude vahele teadmise ‒ sa oled loll ja iga löögi õigusega ära teeninud.