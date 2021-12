SEGADUS ROOSA TAHVELARVUTIGA SAI SAATUSLIKUKS! Politsei lõi Ester Karuse abipolitseinike ridadest minema 

Häälte ostmisekahtlustus oli puhtalt isa ja tema kamraadide ampluaa. See esitati seitsmele inimesele, kuid Ester Karuse ei kuulu nende sekka. Samas tunnistas prokuratuur, et politsei on neile uurimiseks saatnud hoopis ühe häälte ostmisest erineva kriminaalasja. Antud kahtlustus puudutab roosat iPadi, mis osteti toonase vallavanema Karuse korraldusel 2020. aasta lõpus valla abipolitseinikele ette nähtud eelarvest. Toona hangiti ka hall iPad, kuid sellega pole mingeid probleeme. Nimelt anti too teiste abipolitseinike käsutusse, kus see on siiani. Küll aga tekitas segadust roosa tahvelarvuti edasine saatus.