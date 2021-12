Belgia viroloog: hõõgvein seljatas kultuuri! 

Loomerahva pahameelt süvendas veelgi enam see, et baarid, restoranid, aga ka jõuluturud võisid lahti jääda, kuhu rahvas tohib hulganisti koguneda ja seal jõulumaiuseid mugida. Isegi Belgia juhtivat viroloogi, koroonavastase võitluse reklaamnägu Marc Van Ransti (pildil) pani valitsuse otsus imestama. Omapoolses kommentaaris andis ta hämmeldunult mõista, et ju siis on Belgias hõõgvein kultuurist tähtsam.