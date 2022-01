LEITUD! 16aastane Markus naasis ise koju 

Politsei palus kaasabi selgitamaks 16aastase Markuse asukohta, kes lahkus 23. detsembril Elvas kodust. Kadunuks jäänud Markus tuli ise tagasi koju ja temaga on kõik korras. Vahepeal saadi poisiga kontakti ja veenduti, et tema tervis ja elu vahetus ohus ei ole. Selgus ka, et alaealine poiss varjas end tahtlikult ja sõnas, et ei soovi koju naasta, vaid tahab sõpradega aega veeta. Politsei püüab nüüd ühes teiste spetsialistidega lapse probleemidele lahendust leida.