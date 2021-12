MA TAHAN OMA RAHA TAGASI! Tallinlane on ligi kaks aastat Moskva hotelliga maid jaganud 

KOPSAKAS TASU: Moskva hotellis La Maison Residence küsiti kolme öö eest Jekaterinalt kokku pea 30 000 Vene rubla ehk 285 eurot. Võrdluseks: Venemaal on keskmine palk 53 000 rubla. Foto: La Maison Residence

Vähe sellest, et tallinlane Jekaterina (28) Moskva-reis jäi koroonapandeemia tõttu ära – ta on ligi kaks aastat hotelliga maid jaganud, et ettemakstud raha tagasi saada. On tal veel üldse lootust?