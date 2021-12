SAHAMEHE PÜHAD: jõuluvana käib juba lõuna paiku, seejärel tuleb kümme tundi jutti lund lükata 

Juhani jõuluõhtu on möödunud ligi kolm aastat samas rütmis: kui muidu lund pole, siis pühade ajal hakkab seda ikka sadama. Seega tuleb end soojalt riide panna, hüpata traktori selga ja minna teid puhastama. Kui võiks arvata, et vähemalt tasu on mitmekordne, siis võta näpust. Millised mured siis sahameest heidutavad? Mille üle võib hoopiski rõõmu tunda?