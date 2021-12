Toomas Alatalu | Haige ja närvidele käiv aasta 

Seda olukorras, kus kaod silmnähtavad - pandeemia kahandab igapäevaselt inimeste arvu kogu maailmas. Pealegi võidu loodusega, kes teeb sama kus iganes tahab. Suvel kogunes küll kogu maailm kliima soojenemise vastase võitluse koosolekule. Paraku kuulutas sealgi iga suurriik samuti vaid enda tahtmist ehk siis inimkonna enamus on järsku jõuetus ise, kui seisab silmitsi looduse, kliima, pandeemia, oligarhide ja diktaatoritega. President Lennart Meri ütles veerand sajandit tagasi, et rahvusvaheline õigus on väikeriikide tuumarelv, ent 2021.a on esimene selgelt varjus ja vehitakse teisega, ent seda ei tee väikeriigid. Sünnib see aga keset Euroopat ja vehkijaks on Venemaa-Valgevene liitriigi lääneosa diktaator.