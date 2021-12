Mida arvestada nõudepesumasina valimisel? 

Alustada tuleb mahutavusest

Klassikalise nõudepesumasina laius on 45 või 60 cm. Suuruse valikul tuleks lähtuda sellest, kui suur on pere ja kui palju nõusid tekib. Oluline on see, et nõudepesumasina mahtuvus vastaks reaalsele vajadusele. 60 cm laiune nõudepesumasin on sobilik suurema pere jaoks, sest sellesse peaks mahtuma ära umbes 15 komplekti nõusid. 45 cm laiused nõudepesumasinad on kitsamad ja sobilikud väiksemale perele. Selline nõudepesumasin mahutab umbes 10 komplekti nõusid.

Lisaks masina laiusele tuleb vaadata ka selle sisse: see, kui palju nõusid sinna mahub sõltub ka sellest, kuidas erinevad restid on masinasse paigutatud ja millised on nende ümber tõstmise võimalused. Nõudepesumasin, millel on paindlikumad lahendused, peaks olema sinu esimene valik.

Erinevad pesuprogrammid

Uuri hoolikalt, millised funktsioonid on nõudepesumasinal. Kindlasti tasuks eelistada masinat, millel on olemas eraldi öko pesufunktsioon, režiimid erinevat tüüpi nõude ja mustuse eemaldamiseks. Väga vajalikuks lisafunktsiooniks on viitkäivitus, millega saab ajastada kodumasina käivitamise aja.

Tseoliitkuivatus on vajalik kõigile, kes soovivad, et nõud oleksid pesu järel kuivad. See funktsioon tagab sulle iga pesukorra järel täiesti kuivad nõud, mida saad kohe kasutusele võtta.

Integreeritav või tavaline nõudepesumasin?