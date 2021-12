Kümnetest pagulastest said eesti keele taseme B1 üksteist inimest 

Eesti on 2015.–2017. aasta Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise rändekava raames vastu võtnud 213 inimest, kelle päritoluriigid on Süüria (181), Iraak (24), Eritrea (6) ja Jeemen (2). Eesti keele õpet rahvusvahelise kaitse saajatest täiskasvanutele pakub SA Tartu Rahvaülikool, kooliealiste laste eesti keele õpe toimub üldhariduskoolis, seisab siseminister Kristian Jaani vastuses riigikogulasele Jaak Valgele. Keelekursustel osalevate rahvusvahelise kaitse saajate hulgas ei eristata tavarände raames ehk ise saabunuid ja ümberasustamise või ümberpaigutamise raames saabunud rahvusvahelise kaitse saajaid, märgib minister, kinnitades, et statistika hõlmab kõiki alates 2016. aastast kuni 2021. aasta 30. septembrini Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesi, kelle hulgas on ka täiskasvanud ümberpaigutatud või asustatud välismaalased, kes elavad Eestis rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohaselt antud elamisloaga.