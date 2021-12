Lennukis märatsenud mees on kriminaaluurimise all  

Politsei sai 14. detsembril Tallinna lennujaamalt teate, et Hurghadast saabunud lennuki pardal on agressiivne ja joobes mees, kes muutus lennu ajal vägivaldseks nii oma pereliikmete kui ka lennuki meeskonna suhtes. Politseinikud toimetasid 1997. aastal sündinud mehe lennujaamast kesklinna jaoskonda, ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder. Mehe osas on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis kätkeb endast kehalist väärkohtlemist. Menetlus on algusfaasis ning hetkel tehakse aktiivseid toiminguid selgitamaks välja kõik juhtunu asjaolud, selgitas Põder. Politsei palub kõigil, kel on lisainfot 14. detsembril Tallinn-Hurghada lennul toimunud vahejuhtumi kohta, pöörduda politseisseppa@politsei.ee.

Delfi teatel on reisijuht võtnud ühendust reisi opereerinud GetJet Airlines’iga. „Me vabandame siiralt reisijate ees, kes pidid seda kõike nägema ja kogema,” sõnas lennufirma kommunikatsioonijuht Agnė Gaidamavičiūtė. “Meie lennufirma suurim prioriteet on reisijate ja lennumeeskonna turvalisus ning me järgime rahvusvahelisi lennuohutuse standardeid ja juhiseid.“