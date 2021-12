Juhtkiri | Ja kõik tuleb nii äkki 

Miks oli vaja enne pühi teadusnõukohale kinga anda? Nõus, et ilmselt vajab formaat värskendust, aga kas tõesti pidi kogu koosluse nendega konsulteerimata nii laiali saatma? Kahe aasta kogemus on kindlasti kasulik ka edaspidi. Ja ehk oleks ikka aega olnud seda uuel aastal ka inimestega arutada?

Hiljuti saatis sotsiaalministeerium ootamatult kooskõlastusringile sooduspensionid kaotava seadus-eelnõu. Ametiühingute keskliidu juht Peep Petersoni ütles ERRile, et eelnõus pole arvestatud ühtegi nende ega ka ministeeriumi enda välja käidud kompromiss-ettepanekut. Seadus kindlasti vajab muutust, kuna ajad on muutunud, kuid kas on võimalik 10 000 peret puudutav kõigile osapooltele arusaadavalt läbi rääkida?