Preestrid aitavad NASAl inimkonda tulnukate tulekuks ette valmistada 

Üheks värvatuks on Cambridge ülikooli teoloog, õpetaja Andrew Davison, kellel on ka Oxfordist saadud doktorikraad biokeemias, vahendab technotrenz.

Õpetaja Davison usub, et maavälise elu avastamise võimalus aina kasvab. Ta on kirjutanud ka raamatu „Astrobioloogia ja kristilk doktriin“, kus ta esitab küsimuse, kas Jumal oleks võinud luua elu ka mujal universumis, mitte Maal.

„On lihtsalt mõeldamatu, kui selles galaktikas on üle 100 miljardi tähe ja universumis üle 100 miljardi galaktika,“ ütles ta, viidates tõsiasjale, et Maa on ainuke teadaolev planeet kosmoses, millel on elu.