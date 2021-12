Vähihaige sõber pahandab: millegipärast osa haigeid jäetakse annetusest ilma! Tänavsuu: ütleme üksikutel juhtudel „ei“ 

„Jõulud on imeline aeg – inimesed on lahkemad kui tavaliselt ning teevad annetusi vähiravifondile „Kingitud elu“. See kõik on väga tore, aga millegipärast osa vähihaigeid jäetakse annetusest ilma,“ arutleb vähihaige Erki parim sõber sotsiaalmeedias. Missugustel juhtudel ei toeta fond vähihaige ravi?