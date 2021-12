Toivo Tänavsuu selgitab: millistel puhkudel ei saa vähiravifond aidata?  

Postituses räägitakse, et sel nädalal levis sotsiaalmeedias postitus, kus koguti annetusi vähihaigele mehele nimega Erki, kellel on peapiirkonnas kasvaja. Postituses heideti varju vähiravifondile, kes olla Erki abist ilma jätnud, kuigi mees fondi poole pöördus.

„Erki saatis tõesti fondile abitaotluse, kuid selles puudus raviarsti suunamine ja epikriis. Need kaks dokumenti on aga hädavajalikud, et taotlus oleks korrektne ja terviklik. Lõpuks võttis Erki lähisugulane ka taotluse tagasi,“ seisab postituses.

Seega on ebaõiglane väita, et fond jättis mehe ravist ilma. Samas on igal aastal mõned üksikud juhtumid, kus abitaotleja saab fondi nõukogult eitava vastuse. Seda on juhtunud näiteks järgmistel põhjustel:

raviarst soovib patsiendile ravimit, mis ei ole patsiendi diagnoosi puhul näidustatud ega tõestatud;

patsient soovib abi ravimi ostul, mille kohta ta on lugenud või kuulnud, kuid mida raviarst talle ei soovita (ei anna suunamist);

raviarst või fondi nõukogu hindab patsiendi tervisliku seisundi liiga kehvaks, et ravi kõrvalmõjusid taluda;

soovitakse abi alternatiivravi eest tasumiseks, millesse on usk, kuid millel puudub tõenduspõhisus.