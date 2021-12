Webbi kosmoseteleskoop on edukalt käivitunud!

CNNi teatel on saanud tõelisuseks on järgmine revolutsioon astronoomias, sest pikast ja probleemiderohkest teekonnast hoolimata -James Webbi kosmoseteleskoobi teekond 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele Maast on saanud alguse.