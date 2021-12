TUKSIS PÜHADEPLAANID: jõulunädalavahetusel tühistati omikrontüve tõttu ligi 6000 lendu

Lennuliinid selgitavad tühistamisi sellega, et neil pole lendudele enam terveid inimesi tööle panna. BBC kirjutab, et pühapäev toob juba ära jäänud lendudele veel juurde vähemasti 1500 tühistatud reisi.

Omikrontüve leviku tõttu on paljud piloodid, stjuardessid ja muud lennundusala töötajad haigestunud või karantiini pidanud jääma. Paljud töötajad on töölt lahkunud ka vaktsineerimiskohustuse tõttu. Oma osa on lisanud ka muutlikud ilmaolud.