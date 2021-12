Käpikud tervele klassile: „Väiksemaid kindaid jõuab ühe päevaga kududa kaks paari.“ 

IKKA TÄPILISED: Olen kudunud ka teistsuguseid käpikuid, aga tütar ütles, et täpilised lähevad kõige paremini, ütleb kindameister Villu Viks. Foto: Aldo Luud

„Ei oska arvu öelda, aga suurusjärk võib olla kuskil 150 ja 200 vahel. Ei ole täpset arvet pidanud. Nüüd sai kingitud lapselapse klassile ja tütre töökaaslastele, see on kokku juba kuskil 50 paari. Nii et jah, kuskil 200 kanti võib neid olla,“ oletab Villu, kui palju paare käpikuid on ta viimaste aastate jooksul inimestele kinkinud.