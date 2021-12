MITMEKORDNE TÕUS! Toidupanga juht: koroonakriis on puudust kannatavate inimeste hulka märkimisväärselt kasvatanud 

ABIVAJAJAID JAGUB: Keskmiselt jagatakse nädalas 1200 Euroopa Liidu toidupakki. See on 100% rohkem kui eelmine aastal. Foto: Martin Ahven

„Keskmiselt jagatakse nädalas 1200 Euroopa Liidu toidupakki. See on 100% rohkem kui eelmine aastal,“ lausub Eesti Toidupanga juht Piet Boerefijn. Koroonakriisi tõttu on paljude perede toimetulek kannatada saanud, misõttu otsitakse hakkamasaamiseks abi. Boerefijn usub, et olukord läheb edaspidi vaid keerulisemaks, sest paljud Eesti pered elavad vaesuses.