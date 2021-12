Peapiiskop Viilma jõulujumalateenistusel: rahvaloendusel selgub tõde, kas Eesti rahvas paigutab ennast kristliku kultuurirahvana teiste Euroopa rahvaste hulka 

Tänase jõuluõhtu jutluse pean iidses Puhja pühakojas. Ühes nendest Eestimaa sadadest ajakapslitest ja kultuurireservaatidest, milles säilitatakse üsna väheste annetajate ja üksikute toetajate abil meie rikkalikku kunsti-, kultuuri- ja vaimuvara ning seni elusana püsivat luterlikku usupärandit. Just ühes vanas maakirikus on jõulude ajal asjakohane meenutada üldtuntud kristlikku tõdemust, et keegi meist pole nii tugev või varakas, et me ei vajaks kunagi kellegi teise abi. Keegi meist ei ole kunagi ka nii väeti või vaene, et meil ei oleks võimalik kellelegi teisele toeks olla. Just sellisest, ühtaegu vaesest ja rikkast paigast, esimese eesti soost luuletaja, Käsu Hansu kodukirikust, jõuab jõuluõhtu jumalateenistus telekaamerate kaudu täna ka kõikidesse Eestimaa kodudesse.